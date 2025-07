Giovanna Ewbank celebra 5 anos do caçula em festa na mansão Bruno Gagliaso e Giovanna Ewbank festejam os 5 anos do filho caçula! Bebê Mamãe|Do R7 09/07/2025 - 16h58 (Atualizado em 09/07/2025 - 16h58 ) twitter

A família dos atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso está em festa! O filho mais novo do casal completou mais um ano de vida. O caçula celebrou seus cinco aninhos e ganhou um bolo e uma surpresa bem especial para comemorar o seu dia. Os atores são pais de três crianças. A primogênita é Títi de 11 anos. Bless é o irmão do meio e tem 10 anos. Enquanto o aniversariante do mês é o mais novo do trio e se chama Zyan.

