Giovanna Ewbank exibe conquista do seu filho e impressiona

A atriz Giovanna Ewbank encantou ao mostrar um lindo registro dos desenhos de seu filho e deixou os fãs encantados com o tamanho talento do herdeiro. A artista é casada com o ator Bruno Gagliasso. Da união, eles tiveram três herdeiros. Chissomo é a única garotinha entre os irmãos. Ela ficou conhecida por seu apelido Títi e está com 11 anos de idade.

