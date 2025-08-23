Gisele Bündchen exibe o caçula e faz revelação do nome dele Gisele Bündchen fez revelação sobre o nome do filho. Bebê Mamãe|Do R7 23/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 23/08/2025 - 19h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gisele Bündchen revelou sobre o nome do seu bebê Bebê Mamãe

A modelo Gisele Bündchen revelou uma nova foto raríssima do seu filho caçula de seis meses. E ela surpreendeu todos ao revelar os primeiros detalhes do nome do seu bebê! Acontece que até agora a modelo ainda não contou qual é o primeiro nome do seu terceiro filho!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes sobre essa revelação!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filhos de Paulo Gustavo surgem em raro passeio pelo Rio de Janeiro

Manu Gavassi encanta ao surgir com sua bebê na feira

Thaila Ayala seus filhos brincando com pets da família