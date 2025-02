Gisele Bündchen faz revelação ao falar do nome do seu bebê A modelo Gisele Bündchen se tornou mãe há poucos dias do seu terceiro filho. Aos 44 anos, a modelo deu à luz a um menino, fruto do... Bebê Mamãe|Do R7 11/02/2025 - 14h06 (Atualizado em 11/02/2025 - 14h06 ) twitter

Gisele Bündchen falou sobre o nome de seu terceiro filho que acaba de nascer

A modelo Gisele Bündchen se tornou mãe há poucos dias do seu terceiro filho. Aos 44 anos, a modelo deu à luz a um menino, fruto do seu relacionamento com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente. E agora, uma fala da modelo em relação ao nome bem diferente de seu terceiro filho surpreendeu e veio com uma revelação feita por ela.

Para saber mais sobre essa emocionante revelação e o significado por trás do nome do bebê, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

