Gisele Bündchen mostra o caçula e reage às falas do ex-marido
Gisele Bündchen reagiu a comentários feitos pelo ex-marido.
A modelo Gisele Bündchen reagiu a recentes comentários que seu ex-marido, o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, fez sobre os filhos deles. A modelo também revelou fotos raríssimas do seu filho caçula, o bebê River de seis meses.
A modelo Gisele Bündchen reagiu a recentes comentários que seu ex-marido, o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, fez sobre os filhos deles. A modelo também revelou fotos raríssimas do seu filho caçula, o bebê River de seis meses.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: