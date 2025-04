Gisele Bündchen surge com caçula e tem atitude com ex-marido Gisele Bündchen surgiu com seu bebê em rara aparição e teve atitude com ex-marido. Bebê Mamãe|Do R7 12/04/2025 - 12h26 (Atualizado em 12/04/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gisele Bündchen teve atitude com seu ex-marido

A modelo Gisele Bündchen surgiu com o seu bebê em uma raríssima aparição. Ela também posou com o seu namorado e pai do bebê, o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente. A modelo ainda teve uma atitude surpreendente com seu ex-marido e pai dos seus outros dois filhos, o ex-jogador de futebol americano Tom Brady.

Para saber mais sobre a nova fase da vida de Gisele e suas relações familiares, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Surge nova revelação sobre o pai que jogou o filho da ponte

Pedro Scooby mostra o primogênito surfando e faz revelação

Fernanda Paes Leme mostra filha se divertindo toda lambuzada de tinta