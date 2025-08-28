Graciele Lacerda comemora 8 meses da bebê com linda festa Zezé e Graciele Lacerda comemoram 8 meses da filha e encantam! Bebê Mamãe|Do R7 27/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 22h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zezé e Graciele Lacerda comemoram 8 meses da bebê Bebê Mamãe

A influenciadora Graciele Lacerda encantou ao mostrar a linda festa temática que fez para sua bebê. Ela é mãe orgulhosa de uma garotinha. Clara nasceu de seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo com quem é casa. Embora tenham oficializado a união em 2024, o casal está junto há longos anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa festa encantadora!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Revelado o que houve com bebê desaparecido há semanas

Ex de Kayky Brito posa com os 3 filhos e manda recado

Kelly Key e o caçula, de 8 anos, surgem fazendo musculação