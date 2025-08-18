Graciele Lacerda exibe sua bebê dando parabéns pra Zezé Graciele Lacerda mostra a bebê parabenizando o papai pelo celular! Bebê Mamãe|Do R7 17/08/2025 - 22h58 (Atualizado em 17/08/2025 - 22h58 ) twitter

A digital influencer Graciele Lacerda mostrou sua bebê dando os parabéns para o papai. Ela é mãe orgulhosa de uma menina. A pequena é fruto de seu relacionamento de longa data com o cantor Zezé Di Camargo. Eles oficializaram a união quando estavam grávidos da neném.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa linda celebração!

