Graciele Lacerda posa com a bebê na 1ª aulinha de natação Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda mostram a bebê na aula de natação! Bebê Mamãe|Do R7 30/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 30/07/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zezé e Graciele Lacerda mostram a bebê na aula de natação Bebê Mamãe

A influenciadora Graciele Lacerda encantou ao mostrar a bebê em sua primeira aula de natação. Ela é mãe de uma garotinha. A pequena é fruto de seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo com quem ela é casada. Após longos anos juntos, eles oficializaram a união em agosto passado. Não demorou muito para darem as boas vindas a neném.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa fofura!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filhas caçulas de Pedro Bial posam lendo jornal juntas

Klara Castanho toma decisão anos após dar o filho a adoção

Pedro Scooby posa com filhos e fala da relação com Piovani