Grávida, Any Awuada fará DNA com Influencer, craque e cantor Any Awuada deu detalhes sobre o teste de paternidade. Bebê Mamãe|Do R7 26/08/2025 - 22h57 (Atualizado em 26/08/2025 - 22h57 )

Any Awuada deu detalhes sobre teste de DNA Bebê Mamãe

A modelo Any Awuada que está grávida de oito meses impressionou ao revelar que fará o teste de DNA com quatro possíveis pais de sua filha. E ela ainda revelou que três destes possíveis pais são famosos!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe para saber todos os detalhes dessa polêmica!

