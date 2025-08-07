Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Grávida, Camila Queiroz posa no mar aberto no Mediterrâneo

Grávidos, Klebber Toledo e Camila Queiroz fazem passeio por ilhas na Espanha!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Grávidos, Klebber Toledo e Camila Queiroz fazem passeio por ilhas na Espanha Bebê Mamãe

A atriz Camila Queiroz compartilhou novas fotos do seu tour pela Europa com o marido, o também ator Klebber Toledo. O casal anunciou, recentemente, que um bebê está a caminho. Esta é a primeira gravidez deles que era muito aguardada pelos fãs. Eles estão juntos há cerca de oito anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa linda gestação!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.