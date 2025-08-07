Grávida, Camila Queiroz posa no mar aberto no Mediterrâneo Grávidos, Klebber Toledo e Camila Queiroz fazem passeio por ilhas na Espanha! Bebê Mamãe|Do R7 07/08/2025 - 17h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h58 ) twitter

Grávidos, Klebber Toledo e Camila Queiroz fazem passeio por ilhas na Espanha Bebê Mamãe

A atriz Camila Queiroz compartilhou novas fotos do seu tour pela Europa com o marido, o também ator Klebber Toledo. O casal anunciou, recentemente, que um bebê está a caminho. Esta é a primeira gravidez deles que era muito aguardada pelos fãs. Eles estão juntos há cerca de oito anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa linda gestação!

