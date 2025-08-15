Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Grávida, Carol Peixinho surge em festa e fala da sogra

Grávida, Carol Peixinho posa em festa de máscaras e fala da sogra, mãe de Thiaguinho!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Grávida, Carol Peixinho posa em festa de máscaras e fala da sogra Bebê Mamãe

A influenciadora Carol Peixinho surpreendeu ao posar em um baile e mandou um recado para a sogra. Ela espera seu primeiro herdeiro. O pequeno é fruto de seu relacionamento com o cantor Thiaguinho. O casal começou a namorar em 2021 e em março passado revelaram a linda novidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.