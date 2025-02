Grávida, filha de Leandro fala da relação com Leonardo Lyandra, filha de Leandro, mostra ensaio e revela como é a relação com Leonardo! Bebê Mamãe|Do R7 06/02/2025 - 21h07 (Atualizado em 06/02/2025 - 21h07 ) twitter

Lyandra, filha de Leandro, mostra ensaio gestante e revela como é a relação com Leonardo

A filha do cantor Leandro, antiga dupla de Leonardo, mostrou lindos registros de sua segunda gravidez. Lyandra Costa é a única filha mulher do sertanejo. O artista que partiu em 1998 deixou, no total, quatro herdeiros. Os mais novos tiveram pouquíssimo contato com o pai que os deixou ainda crianças.

