Grávida, filha de Leandro posa com primogênito na praia Filha de Leandro, Lyandra Costa, posa na praia e exibe sua 2ª gestação! Bebê Mamãe|Do R7 06/03/2025 - 22h06 (Atualizado em 06/03/2025 - 22h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filha de Leandro, Lyandra Costa, posa na praia e exibe sua 2ª gestação

A filha do sertanejo Leandro, antiga dupla de Leonardo, mostrou lindas fotos de sua segunda gravidez. Lyandra Costa é médica e a única filha mulher do músico. O cantor que partiu em 1998 deixou, no total, quatro herdeiros. Infelizmente, os filhos mais novos tiveram pouquíssimo contato com o pai. Quando ele partiu, eles ainda eram crianças.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa linda história!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Zezé Di Camargo mostra sua bebê fantasiada na fazenda

Bia Miranda revela rosto da sua bebê e tem atitude com filho

MC Daniel exibe cuidados pra reencontrar filho recém-nascido