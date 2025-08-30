Logo R7.com
Grávida, Maíra Cardi posa em sua viagem de R$1.5 milhão

Grávida, Maíra Cardi revela que gastou R$1.5 milhão em viagem a Europa.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe

Grávida de Thiago Nigro, Maíra Cardi revela o quanto gastou com viagem a Europa e surpreende Bebê Mamãe

A coach Maíra Cardi, surpreendeu ao revelar quanto gastou em uma viagem que está fazendo em família para a Europa. A famosa está esperando seu quarto filho. O primogênito da famosa se chama Lucas e já é adulto. Sophia, de seis anos, que nasceu do antigo relacionamento com o ator Arthur Aguiar agora ocupa o posto de irmã do meio. Da atual união com o empresário Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, ela espera outra menina. Infelizmente, o casal perdeu um garotinho há alguns meses.

