Grávida, Maíra Cardi posa em sua viagem de R$1.5 milhão Grávida, Maíra Cardi revela que gastou R$1.5 milhão em viagem a Europa. Bebê Mamãe|Do R7 30/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 30/08/2025 - 00h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Grávida de Thiago Nigro, Maíra Cardi revela o quanto gastou com viagem a Europa e surpreende Bebê Mamãe

A coach Maíra Cardi, surpreendeu ao revelar quanto gastou em uma viagem que está fazendo em família para a Europa. A famosa está esperando seu quarto filho. O primogênito da famosa se chama Lucas e já é adulto. Sophia, de seis anos, que nasceu do antigo relacionamento com o ator Arthur Aguiar agora ocupa o posto de irmã do meio. Da atual união com o empresário Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, ela espera outra menina. Infelizmente, o casal perdeu um garotinho há alguns meses.

Para saber todos os detalhes dessa viagem luxuosa e as reações dos seguidores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filha de Sabrina Sato posa com madrasta no aniversário dela

Karoline Lima dá recado e revela quanto Léo paga de pensão

Rebeca Abravanel e Pato mostram o bebê: 'cachinhos dourados'