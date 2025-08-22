Logo R7.com
Grávida, Maíra Cardi revela que vai fazer cirurgia e explica

Bebê Mamãe

A coach Maíra Cardi (Mayra Cardi) voltou a atualizar seus seguidores sobre seu estado de saúde e contou se vai precisar ou não fazer uma cirurgia. Ela está esperando seu quarto filho. O primogênito da famosa se chama Lucas e já é adulto. Sophia, de seis anos, que nasceu do antigo relacionamento com o ator Arthur Aguiar agora ocupa o posto de irmã do meio. Da atual união com o empresário Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, ela espera outra menina. Infelizmente, o casal perdeu um garotinho há alguns meses.

Para saber mais sobre a situação de Maíra e os detalhes da cirurgia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

