Grazi Massafera exibe a filha com o pet de 15 mil Grazi Massafera mostra a filha com pet de R$15 mil e surpreende. Bebê Mamãe|Do R7 14/06/2025 - 21h55 (Atualizado em 14/06/2025 - 21h55 ) twitter

Grazi Massafera encanta ao mostra sua filha com pet de R$15 mil Bebê Mamãe

A atriz Grazi Massafera surpreendeu ao mostrar um registro de sua filha com o pet da família avaliado em torno de R$15 mil. A famosa é mãe orgulhosa de uma menina. Sua primogênita e, por enquanto, única herdeira é fruto do antigo relacionamento com o ator Cauã Reymond. Sofia festejou recentemente, seus 13 anos de vida e ganhou uma festa pra lá de especial dos papais famosos.

Para saber mais sobre essa linda celebração e o pet de luxo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

