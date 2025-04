Grazi Massafera exibe transformação da sua filha com Cauã Grazi Massafera impressionou com transformação de sua filha com Cauã Reymond. Bebê Mamãe|Do R7 04/04/2025 - 00h25 (Atualizado em 04/04/2025 - 00h25 ) twitter

Grazi Massafera exibiu mudança de sua filha com Cauã Reymond

A atriz Grazi Massafera mostrou a transformação da sua filha com o ator Cauã Reymond, a menina Sofia de 12 anos. Grazi então impressionou ao revelar que Sofia já está do seu tamanho e também falou da rápida passagem do tempo.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para saber mais sobre a emocionante transformação de Sofia!

