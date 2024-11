Grazi Massafera mostra filha e exibe sua árvore de Natal diferente Grazi Massafera mostra filha e exibe sua árvore de Natal diferente Bebê Mamãe|Do R7 19/11/2024 - 18h29 (Atualizado em 19/11/2024 - 18h29 ) twitter

Grazi Massafera e sua árvore de Natal diferente

A atriz Grazi Massafera mostrou a filha e a casa preparada para uma das épocas mais esperadas do ano. A famosa é mãe de uma menina. Sofia, por enquanto, é sua única herdeira. Ela nasceu do antigo relacionamento com o ator Cauã Reymond com quem ela foi casada.

