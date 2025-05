Grazi Massafera posa com a filha e Cauã desabafa sobre mãe Grazi Massafera surge com a filha e Cauã surpreende com desabafo, no Dia das Mães! Bebê Mamãe|Do R7 11/05/2025 - 18h26 (Atualizado em 11/05/2025 - 18h26 ) twitter

Grazi Massafera surge com a filha e Cauã surpreende com desabafo, no Dia das Mães Bebê Mamãe

A atriz Grazi Massafera posou com sua filha em um lindo clique e encantou. A famosa é mãe orgulhosa de uma menina. Neste Dia das Mães, ela aproveitou a data para relembrar vários momentos ao lado da herdeira. Sofia, atualmente, está com 12 anos de idade. Ela é fruto do antigo relacionamento com o ator Cauã Reymond.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

