Grazi Massafera surge jogando vôlei com sua filha na mansão Grazi Massafera surge com sua filha se divertindo com sua filha no quintal da mansão. Bebê Mamãe|Do R7 23/03/2025 - 17h25

Grazi Massafera surge com sua filha jogando vôlei na mansão e encanta

A atriz Grazi Massafera aproveitou a folga de final de semana e mostrou como se diverte com sua filha na mansão. A artista é mãe de uma menina. Sofia, de 12 anos é fruto do antigo relacionamento da famosa com o ator Cauã Reymond.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a relação entre Grazi e Cauã!

