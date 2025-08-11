Logo R7.com
Grazi mostra sua filha com o avô e faz homenagem pra Cauã Reymond

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

A atriz Grazi Massafera encantou ao mostrar um encontrinho especial de sua filha com Cauã Reymond com o avô e fez uma homenagem ao ex. Os artistas são pais orgulhosos de uma menina, A garota se chama Sofia e está com 13 anos de idade. O artista aproveitou alguns dias de folga de gravações para passear com a primogênita.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

