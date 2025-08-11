Grazi mostra sua filha com o avô e faz homenagem pra Cauã Reymond Grazi Massafera exibe sua filha com o avô e manda recado para Cauã Reymond. Bebê Mamãe|Do R7 11/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h58 ) twitter

Grazi i Massafera mostra sua filha junto ao avô e manda recado para Cauã Reymond e encanta Bebê Mamãe

A atriz Grazi Massafera encantou ao mostrar um encontrinho especial de sua filha com Cauã Reymond com o avô e fez uma homenagem ao ex. Os artistas são pais orgulhosos de uma menina, A garota se chama Sofia e está com 13 anos de idade. O artista aproveitou alguns dias de folga de gravações para passear com a primogênita.

