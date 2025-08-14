Logo R7.com
Gusttavo Lima emociona ao ganhar declaração dos filhos

Gusttavo Lima encanta ao ganhar supressa dos seus filhos.

O cantor Gusttavo Lima emocionou ao mostrar uma linda homenagem que ganhou dos seus filhos. O artista é casado com a influenciadora Andressa Suita, juntos eles são pais orgulhosos de dois meninos. O primogênito da dupla está com oito anos recém completados também. Ele se chama Gabriel. Já o caçula se chama Samuel e acabou de celebrar sete anos de idade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa emocionante homenagem!

