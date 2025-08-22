Gusttavo Lima ensina os filhos a tocar violão, na mansão Gusttavo Lima ensina violão para os filhos! Bebê Mamãe|Do R7 22/08/2025 - 16h19 (Atualizado em 22/08/2025 - 16h19 ) twitter

O cantor Gusttavo Lima surgiu com os filhos em um momento de muito aprendizado. O trio apareceu juntinho na sala da mansão da família. O artista é pai de dois meninos que nasceram de seu relacionamento com a empresária e influenciadora Andressa Suita. O casal está junto desde 2012.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre esse momento especial!

