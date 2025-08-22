Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Gusttavo Lima ensina os filhos a tocar violão, na mansão

Gusttavo Lima ensina violão para os filhos!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Gusttavo Lima ensina violão para os filhos Bebê Mamãe

O cantor Gusttavo Lima surgiu com os filhos em um momento de muito aprendizado. O trio apareceu juntinho na sala da mansão da família. O artista é pai de dois meninos que nasceram de seu relacionamento com a empresária e influenciadora Andressa Suita. O casal está junto desde 2012.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre esse momento especial!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.