Gusttavo Lima mostra a festa de 8 anos do primogênito Gusttavo Lima e Andressa Suita festejaram os 8 anos do Gabriel! Bebê Mamãe|Do R7 30/06/2025 - 17h17 (Atualizado em 30/06/2025 - 17h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gusttavo Lima e Andressa Suita festejaram os 8 anos do primogênito Bebê Mamãe

O cantor Gusttavo Lima festejou o aniversário do filho mais velho e exibiu os detalhes da comemoração. Gabriel é o primogênito dele. O menino nasceu do relacionamento com a influenciadora e empresária Andressa Suita. O primogênito veio ao mundo em junho de 2017 e completou oito anos de idade. Além dele, os famosos são pais de Samuel. O caçula tem seis anos.

Para mais detalhes sobre essa linda celebração, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Pedro Scooby posa com filho e Piovani surpreende com elogio

Lucas Lima viaja com o seu filho com Sandy para o Chile

Filho de Benício posa com Giovanna Antonelli e as irmãs gêmeas na Turquia