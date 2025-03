Gusttavo Lima surge em haras com seus filhos e impressiona Gusttavo Lima impressiona ao surgir passeando em um haras com seus filhos. Bebê Mamãe|Do R7 05/03/2025 - 23h05 (Atualizado em 05/03/2025 - 23h05 ) twitter

Gusttavo Lima surge com seus filhos curtindo dia em uma haras e impressiona

O cantor Gusttavo Lima impressionou ao surgir em um clique com seus filhos em um haras. O famoso é casado com a influenciadora Andressa Suita, e juntos eles são pais orgulhosos de dois meninos. Samuel e Gabriel, de seis e sete anos, respectivamente. Os garotinhos têm as idades bem próximas e por isso muitas vezes são confundidos como gêmeos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

