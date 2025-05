Gusttavo Lima surge pilotando kart com os filhos e Andressa faz desabafo Gusttavo Lima aproveita corrida de kart com os filhos na mansão e Andressa Suita faz desabafo. Bebê Mamãe|Do R7 31/05/2025 - 16h16 (Atualizado em 31/05/2025 - 16h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gusttavo Lima posa com os filhos em corrida de kart e Andressa Suita faz desabafo e impressiona Bebê Mamãe

A influenciadora Andressa Suita exibiu seus filhos com o cantor Gusttavo Lima em corrida de kart com o pai e fez um desabafo. Os dois são papais orgulhosos de dois meninos. Os herdeiros têm idades bem próximas. Gabriel é o mais velho da dupla e está com sete anos. Enquanto Samuel é o caçula e fez seis anos de idade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Murilo exibe filho com Marília Mendonça e faz revelação sobre ele

Gabriella Gaspar exibe filha e faz pedido a Neymar após DNA

Irmã de Rafael Miguel fala após a decisão sobre Cupertino