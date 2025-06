Hulk celebra 1 ano de sua bebê com festa luxuosa Hulk comemora aniversário de um de sua filha caçula com festa dos sonhos. Bebê Mamãe|Do R7 23/06/2025 - 23h35 (Atualizado em 23/06/2025 - 23h35 ) twitter

Hulk celebra 1 ano de sua filha caçula com festa luxuosa e encanta Bebê Mamãe

O jogador Hulk Paraíba impressionou ao festeja o primeiro ano de sua filha caçula com festa para lá de luxuoso. O atleta é pai de cinco herdeiros, frutos de dois relacionamentos diferentes. Seu filho mais velho se chama Ian, o adolescente está com 15 anos de idade. Thiago, de 13 anos. Já a menina Alice é a primeira entre as meninas. Ela completou 11 anos de vida. O trio nasceu do primeiro casamento com Iran Ângelo. Eles ficaram juntos por cerca de uma década até que em 2019 se separaram.

Para saber todos os detalhes dessa festa incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

