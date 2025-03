Hulk celebra 9 meses de sua caçula com linda festa Hulk Paraíba encanta ao celebrar os 9 meses de sua bebê com linda festa. Bebê Mamãe|Do R7 22/03/2025 - 22h05 (Atualizado em 22/03/2025 - 22h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hulk Paraíba comemora os 9 meses de sua bebê com linda festa e encanta

A casa do jogador Hulk Paraíba está em festa! acontece que a caçulinha do atleta está celebrando mais um mês de vida e para comemorar os nove meses da garotinha, os papais organizaram uma linda festa para ela. O famoso é pai de cinco filhos. Do seu primeiro casamento com Iran Ângelo, o atacante teve dois meninos e uma menina. Seu primogênito se chama Ian e está com 15 anos. Já o outro herdeiro é o Thiago ele tem 13 anos A menina Alice é a caçula da antiga união ela está com 11 anos de idade.

Para saber todos os detalhes dessa linda comemoração, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Alexandre Pato surge com o filho no condomínio e impressiona

Esposa de Juliano Cazarré exibe novo quarto dos sonhos dos filhos

Thaís Feroza relembra viagem com filhos e Teló a Barcelona