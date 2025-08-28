Hulk mostra suas caçulas e semelhança com ele chama atenção Hulk mostra as caçulas brincando e fãs apontam semelhança! Bebê Mamãe|Do R7 28/08/2025 - 16h19 (Atualizado em 28/08/2025 - 16h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hulk mostra as caçulas brincando e fãs apontam semelhança Bebê Mamãe

O jogador Hulk Paraíba mostrou as filhas mais novas se divertindo na piscina da mansão. O atleta é pai de cinco herdeiros. Do atual casamento com a médica Camila Ângelo ele teve duas meninas. Zaya que está com dois anos é a mais velha entre elas. Aisha, de um aninho e um mês, completa a família.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Pai de Emanuelly fala e faz revelação sobre quem tirou vida dela

Esposa de Rodrigo Santoro mostra sua filha lendo livro e surpreende

Gêmeas siamesas posam com o seu bebê e o marido