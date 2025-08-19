Hulk Paraíba celebra 12 anos da filha em divertida baladinha
Hulk comemora os 12 anos da filha com linda festa!
O jogador Hulk Paraíba comemorou o aniversário de 12 anos da filha e encantou ao mostrar os detalhes da festa. Ele é pai de cinco herdeiros, frutos de diferentes relacionamentos. Do casamento com Iran Ângelo ele teve o primogênito Ian de 15 anos. O adolescente Thiago, de 13 anos, é o segundo filho deles. Enquanto Alice completa o trio e é a primeira menina. Ela completou 12 anos de idade.
