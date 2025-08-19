Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Hulk Paraíba celebra 12 anos da filha em divertida baladinha

Hulk comemora os 12 anos da filha com linda festa!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Hulk comemora os 12 anos da filha com linda festa Bebê Mamãe

O jogador Hulk Paraíba comemorou o aniversário de 12 anos da filha e encantou ao mostrar os detalhes da festa. Ele é pai de cinco herdeiros, frutos de diferentes relacionamentos. Do casamento com Iran Ângelo ele teve o primogênito Ian de 15 anos. O adolescente Thiago, de 13 anos, é o segundo filho deles. Enquanto Alice completa o trio e é a primeira menina. Ela completou 12 anos de idade.

Para saber mais sobre a celebração e os detalhes da festa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.