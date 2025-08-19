Hulk Paraíba celebra 12 anos da filha em divertida baladinha Hulk comemora os 12 anos da filha com linda festa! Bebê Mamãe|Do R7 19/08/2025 - 16h20 (Atualizado em 19/08/2025 - 16h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hulk comemora os 12 anos da filha com linda festa Bebê Mamãe

O jogador Hulk Paraíba comemorou o aniversário de 12 anos da filha e encantou ao mostrar os detalhes da festa. Ele é pai de cinco herdeiros, frutos de diferentes relacionamentos. Do casamento com Iran Ângelo ele teve o primogênito Ian de 15 anos. O adolescente Thiago, de 13 anos, é o segundo filho deles. Enquanto Alice completa o trio e é a primeira menina. Ela completou 12 anos de idade.

Para saber mais sobre a celebração e os detalhes da festa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Lore mostra a filha com Léo Santana tirando seu 1º documento e encanta

Amanda Kimberlly expõe conversa com Bruna após polêmica

Causa da partida de menina após comer bolo na avó vem à tona