Influencer fala ao perder seu menino após espelho cair nele

Mãe e influencer desabafa após seu menino partir porque o espelho caiu nele.

A influencer Lindsay Dewey desabafou seis meses após ter perdido o seu menino Reed de um ano e 10 meses. O pequeno partiu após um grande espelho da sala da casa ter caído em cima dele. A mãe ainda revelou uma decisão emocionante que tomou.

