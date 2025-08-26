Influencer fala ao perder seu menino após espelho cair nele Mãe e influencer desabafa após seu menino partir porque o espelho caiu nele. Bebê Mamãe|Do R7 26/08/2025 - 10h39 (Atualizado em 26/08/2025 - 10h39 ) twitter

A influencer Lindsay Dewey desabafou seis meses após ter perdido o seu menino Reed de um ano e 10 meses. O pequeno partiu após um grande espelho da sala da casa ter caído em cima dele. A mãe ainda revelou uma decisão emocionante que tomou.

