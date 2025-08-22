Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Influencer fala pela 1ª vez após o seu filho partir

Influencer Emilie Kiser desabafou após o filho partir.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Influencer Emilie Kiser desabafou após o filho partir Bebê Mamãe

A influencer Emilie Kiser desabafou três meses após a partida do seu filho de três anos por um erro do seu marido. O pequeno Trigg partiu após ter se afogado na piscina da mansão da família em Chandler no Arizona, Estados Unidos.

Para saber mais sobre essa história comovente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.