Irmão de Marília Mendonça desabafa sobre a guarda de Léo Família de Marília Mendonça respondeu sobre a guarda de Léo. Bebê Mamãe|Do R7 28/06/2025 - 14h35 (Atualizado em 28/06/2025 - 14h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Família de Marília Mendonça deu resposta sobre a guarda Bebê Mamãe

O irmão da cantora Marília Mendonça, João Gustavo, falou pela primeira vez sobre a disputa pela guarda do sobrinho Léo, cinco anos. A mãe de João Gustavo e Marília, Dona Ruth, está disputando a guarda de Léo com o pai do menino, o cantor Murilo Huff.

Para saber mais sobre essa polêmica e os desabafos de João Gustavo e Dona Ruth, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Nova revelação do caso Larissa Manuela surge e choca

Duda Reis leva sua bebê para conhecer o seu trabalho

Bruna Biancardi exibe novo quarto de brincar de Mavie e Mel