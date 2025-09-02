Irmão exibe filho de Marília Mendonça em casa e faz desabafo
Irmão de Marília Mendonça posa com o filho dela e fala após perda da guarda!
O filho da cantora Marília Mendonça surgiu com a família da mãe e ganhou uma declaração do tio. A artista que partiu em 2021 deixou um único herdeiro. Léo nasceu de seu antigo relacionamento com o cantor e compositor Murilo Huff. Eles ficaram juntos por longos anos, mas se separam pouco tempo antes da despedida da sertaneja.
O filho da cantora Marília Mendonça surgiu com a família da mãe e ganhou uma declaração do tio. A artista que partiu em 2021 deixou um único herdeiro. Léo nasceu de seu antigo relacionamento com o cantor e compositor Murilo Huff. Eles ficaram juntos por longos anos, mas se separam pouco tempo antes da despedida da sertaneja.
Para saber mais sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Para saber mais sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: