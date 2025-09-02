Irmão exibe filho de Marília Mendonça em casa e faz desabafo Irmão de Marília Mendonça posa com o filho dela e fala após perda da guarda! Bebê Mamãe|Do R7 02/09/2025 - 17h18 (Atualizado em 02/09/2025 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Irmão de Marília Mendonça posa com o filho dela e fala após perda da guarda Bebê Mamãe

O filho da cantora Marília Mendonça surgiu com a família da mãe e ganhou uma declaração do tio. A artista que partiu em 2021 deixou um único herdeiro. Léo nasceu de seu antigo relacionamento com o cantor e compositor Murilo Huff. Eles ficaram juntos por longos anos, mas se separam pouco tempo antes da despedida da sertaneja.

Para saber mais sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Na Grécia, Maíra Cardi e Thiago revelam o nome da bebê

Pais perdem guarda dos 13 filhos e fotos exibem o que houve

Viúva de Leandro surge com a neta e Lyandra se declara