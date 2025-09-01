Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Isa Scherer exibe aniversário de 3 anos dos filhos gêmeos

Isa Scherer e Rodrigo Calazans comemoram os 3 anos dos gêmeos!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Isa Scherer e Rodrigo Calazans comemoram os 3 anos dos gêmeos Bebê Mamãe

A cozinheira e influenciadora Isa Scherer celebrou os três aninhos dos filhos com uma linda festa e encantou. Ela é mãe orgulhosa de uma menina e um menino que são gêmeos. Os herdeiros nasceram de seu relacionamento com o modelo Rodrigo Calazans com quem é casada. O casal oficializou a união em maio de 2023.

Para mais detalhes sobre essa celebração especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.