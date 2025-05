Isabel Veloso mostra o bebê e desabafa sobre exame decisivo Isabel Veloso mostra o bebê e revela resultado de exame decisivo! Bebê Mamãe|Do R7 12/05/2025 - 17h47 (Atualizado em 12/05/2025 - 17h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Isabel Veloso mostra o bebê e revela resultado de exame decisivo Bebê Mamãe

A influenciadora Isabel Veloso e compartilhou um importante e excelente notícia com seus seguidores. Ela ganhou notoriedade na internet após tornar um delicado momento que vivia público. Acontece que ela foi diagnosticada com linf0ma de Hodgkin. O tratamento do tum0r não é dos mais fáceis, tanto que ela chegou a desistir por um período. Por isso, os médicos não foram muito otimistas com relação ao prognostico da jovem e lhe deram apenas mais uns meses de vida. O que chamou bastante atenção nas redes sociais.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para ler a matéria completa e saber mais sobre a emocionante história de Isabel Veloso!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Suzane Von Richthofen exibe seu bebê e decisão vem à tona

Robson Nunes dá adeus a sua bebê e revela o que houve

Lucas Rangel revela que será pai e mostra barriga de aluguel