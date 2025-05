Isabel Veloso posa com seu bebê e fala de dificuldade que passou Isabel Veloso surpreende ao mostrar sue bebê e revelou dificuldades que passou. Bebê Mamãe|Do R7 04/05/2025 - 20h00 (Atualizado em 04/05/2025 - 20h00 ) twitter

Isabel Veloso surge com seu bebê e surpreendeu ao falar de susto que passou Bebê Mamãe

A influenciadora Isabel Veloso surgiu com seu bebê e revelou detalhes de uma nova complicação de saúde que passou com método contraceptivo que faz uso. A famosa é mãe de um lindo garotinho. O pequeno se chama Arthur e celebrou no último dia 29 de abril seus quatro meses de vida. O pequeno é fruto de seu relacionamento Lucas Borba.

