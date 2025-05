Isis Valverde exibe enteados e o filho de pajem no casamento Isis Valverde mostra o filho e os enteados no cortejo do casamento! Bebê Mamãe|Do R7 05/05/2025 - 20h46 (Atualizado em 05/05/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Isis Valverde mostra o filho e os enteados em seu casamento Bebê Mamãe

A atriz Isis Valverde encantou ao mostrar mais momentos especiais de seu casamento. Ela subiu ao altar com o empresário Marcus Buaiz. O casal festejou a união em uma cerimônia luxuosa realizada no interior de São Paulo. Os pombinhos disseram o “aguardado sim” no espaço Ville la Rochelle, em Jarinu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes desse lindo casamento!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

César Tralli posa com Rafa e manda recado pra Justus

Amanda Kimberlly exibe filha e Neymar toma decisão sobre ela

Virgínia Fonseca fala de filhos de Zé com outra e surpreende