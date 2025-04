Isis Valverde mostra filho ao lado de Buaiz em passeio e impressiona Isis Valverde encanta ao mostrar seu filho em passeio com Marcus Buaiz. Bebê Mamãe|Do R7 17/04/2025 - 12h46 (Atualizado em 17/04/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Isis Valverde mostra seu filho junto ao padrasto em passeio de família e encanta

A atriz Isis Valverde encantou ao mostrar seu filho junto ao padrasto em um momento de diversão em um passeio em família. A artista está prestes a se casar no religioso com o empresário Marcus Buaiz. Os preparativos estão a todo vapor, e enquanto os pombinhos não dizem o sim diante do altar, aproveitaram para fazer um passeio descontraído com o herdeiro da famosa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Bebê secreto de Elon Musk com atriz famosa vem à tona! Veja:

Iza e Yuri Lima revelam a primeira foto juntos com a filha

Léo Santana posa com a filha na escola em aula diferente