Isis Valverde posa com seu filho e marido se declara

Isis Valverde posa com seu filho e noivo faz linda homenagem para ela

A atriz Isis Valverde posou ao lado do seu filho e ganhou uma linda declaração do seu marido, o empresário Marcus Buaiz. A famosa é mãe orgulhosa de um menino chamado Rael, de seis anos de idade. O garotinho é fruto de seu antigo relacionamento com o modelo André Resende.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa linda homenagem!

