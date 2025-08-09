Ivete Sangalo mostra a filha e faz homenagem a Preta Gil Ivete Sangalo exibe sua filha gêmea e faz declaração a Preta Gil. Bebê Mamãe|Do R7 09/08/2025 - 17h37 (Atualizado em 09/08/2025 - 17h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ivete Sangalo exibe sua filha e impressiona ao fazer homenagem a Preta Gil Bebê Mamãe

A cantora Ivete Sangalo mostrou uma linfa lembrança de sua filha gêmea em homenagem ao aniversário da cantora Preta Gil que partiu no último dia 20 de julho. A artista é mãe orgulhosa de três filhos. Seu primogênito se chama, Marcelo Sangalo, o jovem está com 15 anos. Já as caçulas, as gêmeas Marina e Helena estão com sete anos de idades. O trio é fruto de seu casamento com o nutricionista Daniel Cady.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante homenagem!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Mãe de Kamylinha fala pela 1ª vez de Hytalo Santos e impressiona

Filha de Arthur Aguiar e Maíra passa por cirurgia

Revelação sobre a bebê achada sozinha na rua vem à tona