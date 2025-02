Ivete Sangalo mostra filhas e fala do afastamento de Claudia Ivete Sangalo surgiu com suas gêmeas no seu clipe e falou do afastamento de Claudia Leitte. Bebê Mamãe|Do R7 18/01/2025 - 12h07 (Atualizado em 18/01/2025 - 12h07 ) twitter

Ivete Sangalo exibiu suas gêmeas e se posicionou sobre situação com Claudia Leitte

A cantora Ivete Sangalo surpreendeu ao revelar que suas filhas gêmeas, as meninas Marina e Helena, seis anos, participaram da gravação do seu novo clipe! Veveta também se posicionou sobre o afastamento da cantora Claudia Leitte.

Para saber mais sobre essa história e os detalhes do afastamento entre as cantoras, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

