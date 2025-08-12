Ivete Sangalo posa com as gêmeas no palco de gravação no Rio Ivete Sangalo grava novo projeto e mostra a família! Bebê Mamãe|Do R7 12/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 20h18 ) twitter

A cantora Ivete Sangalo fez uma rara aparição com as filhas gêmeas e surpreendeu. A famosa é mãe de três herdeiros. As caçulas do trio, no entanto, não costumam ser vistas com tanta frequência. Seu primogênito é Marcelo Sangalo de 15 anos. Marina e Helena, de sete anos, completam o clã. Eles são frutos do relacionamento da baiana com o nutricionista Daniel Cady com quem ela é casada.

