Ivete Sangalo posa com as gêmeas no palco de gravação no Rio
Ivete Sangalo grava novo projeto e mostra a família!
A cantora Ivete Sangalo fez uma rara aparição com as filhas gêmeas e surpreendeu. A famosa é mãe de três herdeiros. As caçulas do trio, no entanto, não costumam ser vistas com tanta frequência. Seu primogênito é Marcelo Sangalo de 15 anos. Marina e Helena, de sete anos, completam o clã. Eles são frutos do relacionamento da baiana com o nutricionista Daniel Cady com quem ela é casada.
A cantora Ivete Sangalo fez uma rara aparição com as filhas gêmeas e surpreendeu. A famosa é mãe de três herdeiros. As caçulas do trio, no entanto, não costumam ser vistas com tanta frequência. Seu primogênito é Marcelo Sangalo de 15 anos. Marina e Helena, de sete anos, completam o clã. Eles são frutos do relacionamento da baiana com o nutricionista Daniel Cady com quem ela é casada.
Para saber mais sobre essa emocionante apresentação e o novo projeto de Ivete, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Para saber mais sobre essa emocionante apresentação e o novo projeto de Ivete, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: