Ivete Sangalo posa com suas filhas gêmeas com Daniel Cady no circo Ivete Sangalo leva suas filhas gêmeas com Daniel Cady ao circo e encantam. Bebê Mamãe|Do R7 31/05/2025 - 18h56 (Atualizado em 31/05/2025 - 18h56 ) twitter

Ivete Sangalo surpreende ao surgir com suas filhas gêmeas no circo Bebê Mamãe

A cantora Ivete Sangalo surgiu em passeio diferente com suas filhas com o nutricionista Daniel Cady. Os dois estão juntos desde 2008 e são pais orgulhosos de três herdeiros. Mm menino e duas meninas. Vez por outra, eles compartilham alguns cliques em família com os seguidores e ganham muitos elogios.

