Iza e Yuri Lima celebram os 3 meses da bebê com linda festa

Iza e Yuri Lima celebram 3 meses da filha com linda festa

A bebê da cantora Iza e do jogador Yuri Lima deixou os fãs encantados ao surgir usando uma divertida fantasia. A pequena Nala, por enquanto, é a única herdeira de ambos. A garotinha veio ao mundo no último dia 13 de outubro. Desde então, os papais vêm mostrando um pouco de sua rotina com a neném em casa.

Não perca os detalhes dessa linda celebração e saiba mais sobre a festa de mesversário da pequena Nala no nosso parceiro Bebê Mamãe.

