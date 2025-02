Iza mostra sua bebê tomando mamadeira sozinha e impressiona Iza mostra sua bebê mamando sozinha e surpreende! Bebê Mamãe|Do R7 17/02/2025 - 22h05 (Atualizado em 17/02/2025 - 22h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Iza mostra sua bebê mamando sozinha e surpreende

A cantora Iza exibiu lindas fotos junto com sua pequena talismã e encantou! A famosa é mãe orgulhosa e babona de uma menina. Sua primogênita se chama Nala e está com quatro meses de vida. Ela é fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima.

Para saber mais sobre essa fofura e a rotina da mamãe Iza, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Isabel Veloso exibe ensaio newborn de seu bebê prematuro

Jade Magalhães surge ninando a sua filha com Luan na mansão

Zé Vaqueiro mostra o filho em sua 1ª aula de futebol