Jade Magalhães revela filha no escritório de Luan e reflete Jade Magalhães mostrou sua filha com Luan Santana no escritório dele. Bebê Mamãe|Do R7 25/05/2025 - 20h55 (Atualizado em 25/05/2025 - 20h55 )

Jade Magalhães revelou filha com Luan Santana no escritório Bebê Mamãe

A influenciadora Jade Magalhães e o cantor Luan Santana revelaram pela primeira vez a sua bebê, a pequena Serena, quatro meses, no escritório do seu papai! A bebê surgiu conhecendo o escritório de Luan nos braços do cantor. E Jade ainda fez um desabafo.

Para saber mais sobre as reflexões de Jade e o momento especial entre pai e filha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

