Jheny surge fazendo penteado na filha de Arthur Aguiar e impressiona

Namorada de Arthur Aguiar impressiona ao fazer penteado na enteada Bebê Mamãe

A filha do ator e cantor Arthur Aguiar, encantou ao surgir junto a madrasta que fez um lindo penteado na menina. A primogênita do artista chama Sophia, de seis anos de idade. A garotinha nasceu do antigo casamento com a coach Maíra Cardi (Mayra Cardi). O ex-casal ficou junto por cerca de seis anos. Mas, em 2022, eles se separaram de forma definitiva, após vários términos e reconciliações.

Para saber mais sobre essa linda interação entre Jheny e Sophia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

