João Gomes e Ary posam em ensaio gestante no sertão Ary e João Gomes mostram lindo ensaio gestante do caçula! Bebê Mamãe|Do R7 18/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 18/07/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ary e João Gomes mostram lindo ensaio gestante do caçula Bebê Mamãe

O cantor João Gomes emocionou ao posar com a esposa em um lindo ensaio gestante. Ele é casado com a influenciadora Ary Mirelle. O casal está junto desde 2022, eles chegaram a terminar o relacionamento, mas não demoraram para reatar. Os dois oficializaram a união no ano passado e já são papais orgulhosos de dois meninos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes desse emocionante ensaio!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Thaeme revela que perdeu 6 bebês e diz o que aconteceu

Luan Santana mostra sua bebê e faz anúncio para os fãs

Mãe mostra o que foi entregue de Eliza Samudio após 15 anos